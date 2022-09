Xbox está oferecendo 1 mês de EA Play por apenas R$ 6

Não é de hoje que Xbox vem surpreendendo os players com promoções. Pois é! Quem já conseguiu alguns meses de inscrição do Xbox Game Pass Ultimate por apenas R$ 5,00 sabe muito bem como isso funciona.

E agora, como um belo presente a empresa Microsoft resolveu melhorar ainda mais a oferta. Isto é, os players que quiserem garantir 1 mês de inscrição no EA Play (de uma só vez) poderão fazer isso e pagar apenas R$ 6,00.

Os membros recebem um desconto de 10% em compras digitais do EA no Xbox One e no Xbox Series X|S.