Xbox está preparando vários jogos após concluir a compra da Activision Blizzard

Desde o Xbox One a Microsoft vem investindo bastante com jogos retrocompatíveis com o do primeiro Xbox e do clássico Xbox 360. Já temos atualmente uma grande variedade de títulos disponíveis para os jogadores.

Além de estarem disponível no Xbox One, também pode ser jogados no Xbox Series S|X e a boa notícia é que parece que um novo lote de jogos do Xbox 360 estão chegando.

O rumor começou após Nick “Shpeshal_Nick” durante um episódio recente do podcast XboxEra, comentar sobre essa chegada. De acordo com o insider, tais jogos do Xbox 360 que estão chegando no Xbox Series e One são da Activision Blizzard. Infelizmente ele não revelou quais são esses jogos.

Obviamente o motivo disso é muito simples, pois no começo deste ano a Microsoft anunciou oficialmente que estava em processo de aquisição da Activision Blizzard, no entanto, a compra ainda não foi finalizada e precisa ser aprovada.

Tudo indica que a Microsoft já está se preparando e quando tudo for aprovado e estiver certo, deverá anunciar oficialmente a chegada desse novo lote de títulos do Xbox 360 para os jogadores, que além disso, têm grandes chances de chegarem no Xbox Game Pass.

Vale a pena deixar claro que tudo que foi postado aqui são apenas rumores/especulações e nada disso foi confirmado, o certo é aguardar por mais informações a respeito por parte da Microsoft após a compra da Activision Blizzard ser aprovada.