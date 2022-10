Xbox está procurando um jogo semelhante ao Genshin Impact para os jogadores

Não é segredo que o jogo Genshin Impact é um sucesso em todo o mundo que gera uma quantidade absurda de dinheiro todos os anos e de acordo com novas informações, a Microsoft está procurando um jogo semelhante ao Genshin Impact para os jogadores do Xbox.

Vale lembrar que infelizmente Genshin Impact não está disponível nos consoles Xbox, apenas no PC, Mobile e PlayStation. De acordo com novas informações fornecidas pelo Reuters, a Microsoft está nesse exato momento buscando seu próprio Genshin Impact que tem como objetivo chamar atenção dos jogadores chineses.

A Microsoft está também tentando fazer parcerias com estúdios chineses com grandes ofertas de dinheiro. Não se sabe o valor exato, mas acredita-se que não é um valor baixo, mas sim na casa dos milhões.

Além disso, a Microsoft está arrependida até hoje por ter perdido Genshin Impact nos consoles Xbox. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a Microsoft conversou com a empresa miHoYo no início do desenvolvimento do jogo, mas não chegou a um acordo.

No fim de tudo, a Sony fez parceria com eles e Genshin Impact gerou muito dinheiro para a miHoYo e também para o PlayStation, e ainda continua gerando todos os meses com milhões de jogadores ativos.

Agora resta saber se a Microsoft vai conseguir encontrar seu próprio Genshin Impact, mas caso isso aconteça, não será tão cedo.