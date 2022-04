Xbox estaria preparando um grande evento para junho

Em 2022 a ESA anunciou o cancelamento do evento físico e virtual da E3 neste ano. Devido a isso, a Microsoft estaria preparando um evento próprio no mês de Junho para apresentar as novidades de jogos que estarão nos consoles Xbox Series X|S, Game Pass, PC e Cloud.

Segundo o jornalista Jeff Grubb:

Provavelmente terei mais a dizer sobre isso em breve, mas é em junho, não em maio. Bem, eles podem fazer algo em maio ou setembro, eu não sei, mas eu sei que eles estão planejando um show no estilo E3 em junho.

Grubb também recebeu informações que talvez haverá eventos menores em maio e setembro também. Além disso, Microsoft já estaria conversando com grandes editores para anunciar grandes jogos no evento.

Eles estão conversando com parceiros para conseguir grandes jogos lá.

Grubb não deu muitas informações ou certezas por isso devemos tratar as fala dele como rumor, mas acredita-se que em breve Xbox fará uma apresentação mostrando jogos como Redfall e Starfield que estão programados para serem lançados em 2022 além de adições ao catálogo do Xbox Game Pass e, quem sabe, novidades para este ano ainda.