Xbox faz parceria com loja Americanas para trocar pontos por dinheiro

Agora é possível resgatar cartões-presentes para o Spotify e Lojas Americanas com os seus pontos acumulados do Xbox. Microsoft Rewards é um programa de fidelidade que concede várias recompensas.

Spotify:

R$17: 4.100 pontos do Rewards;

R$50: 12.050 pontos do Rewards;

R$100: 24.150 pontos do Rewards.

Lojas Americanas:

R$20: 4.850 pontos do Rewards;

R$30: 7.250 pontos do Rewards;

R$100: 24.150 pontos do Rewards.

Você pode receber os pontos do Microsoft Rewards apenas jogando seus games do Xbox One e Xbox Series X|S.