Xbox Game Pass domina serviços de assinatura com números impressionantes

O Xbox Game Pass e seu lado PC continuam sendo uma fonte contínua de boas notícias para a Microsoft e todos os assinantes do serviço. De acordo com uma nova análise de mercado feita por Piers Harding-Rolls da Ampere e compartilhada pela Axios, o Xbox Game Pass domina os serviços de assinatura de videogames.

A vantagem seria perceptível em relação a outros serviços desse tipo na indústria, concluindo que atualmente cerca de 60% de todo o mercado de assinaturas de videogames estaria ao serviço da Microsoft. Uma vantagem verdadeiramente impressionante sobre outros concorrentes.

Em níveis mais absolutos, o serviço conta atualmente com mais de 25 milhões de assinantes entre seus diferentes aspectos (PC, Xbox e os diferentes níveis de assinatura), o que ilustra o grande número de usuários que a Microsoft conseguiu cativar com a oferta do seu serviço de assinatura.

Já sabemos sobre alguns dos novos jogos que chegarão ao Xbox Game Pass no próximo mês. Um deles é o MLB The Show 22, que chegará ao serviço em 5 de abril.