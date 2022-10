Xbox Game Pass é lucrativo mas o crescimento do console está diminuindo

O chefe do Xbox, Phil Spencer, confirmou hoje durante sua discussão no WSJ Tech Live 2022 que o Xbox Game Pass está se mostrando lucrativo para a Microsoft, embora o crescimento do serviço no lado do console tenha começado a desacelerar.

Conforme transcrito pelo The Verge, Phil Spencer revelou que cerca de 15% da receita de conteúdo e serviços do Xbox vem do Xbox Game Pass, e ele acha que permanecerá na mesma porcentagem no futuro:

“Não acho que seja maior do que isso. Acho que a receita geral cresce 15% de um número maior, mas não temos esse futuro em que acho que 50 a 70% de nossa receita vem de assinaturas.”

Phil Spencer então explicou que, apesar do PC Game Pass atualmente experimentando um crescimento “incrível”, o mesmo não pode ser dito de sua contraparte de console, que parece estar atingindo um teto agora:

“Estamos vendo um crescimento incrível no PC… No console, vi o crescimento desacelerar, principalmente porque em algum momento você alcançou todos no console que desejam se inscrever.”

Esses são alguns comentários interessantes, já que a Microsoft costuma ficar calada sobre as estatísticas do Xbox Game Pass, com a última grande atualização chegando em janeiro, quando o serviço foi confirmado para 25 milhões de assinantes.

Parece que as coisas ainda estão indo bem, mesmo apesar do crescimento lento no lado do console, e já temos uma linha fantástica de jogos programada para chegar ao Xbox Game Pass no próximo ano – de Forza Motorsport a Starfield!