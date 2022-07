Xbox Game Pass está disponível em Smart TVs da Samsung

Hoje é o dia! O Samsung Gaming Hub agora está sendo lançado em uma seleção de TVs Samsung na faixa de 2022, permitindo que proprietários que não tenham console acessem o Xbox Game Pass diretamente pela TV. Este é o primeiro passo para trazer o Xbox Game Pass para as Smart TVs!

Aqui está o que Phil Spencer, do Xbox, disse em uma declaração ao Windows Central

“Estamos em busca de trazer a alegria e a comunidade dos jogos para todos no planeta, e trazer o aplicativo Xbox para TVs inteligentes é mais um passo para tornar nossa visão realidade. É por isso que estamos entusiasmados em fazer parceria com a Samsung, líder global em TVs, em trazer o Xbox para mais jogadores. Trabalhar com a Samsung nos ajudou a fornecer mais acesso aos jogos e nos permitiu receber novos jogadores em nossa próspera comunidade.”

O aplicativo em si também crescerá com o tempo. Por enquanto, tudo está focado no Xbox Game Pass e no Fortnite, é claro, mas eventualmente funcionará com qualquer título do Xbox Cloud Gaming que você possua. O Xbox está pensando em expandir o Cloud Gaming para títulos que não são do Game Pass ainda este ano.

O lançamento inicial do aplicativo Samsung TV Xbox começa em 30 de junho, onde você poderá encontrá-lo – nos modelos de 2022 – por meio do Samsung Gaming Hub ou do Media Hub. Então, uma vez que você estiver logado em sua conta da Microsoft, boom, você está pronto para ir!