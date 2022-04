Xbox Game Pass ganhará plano Família semelhante à Netflix

Volte sua mente até o final de 2020, e você pode se lembrar do chefe do Xbox, Phil Spencer, revelando que queria criar um ‘Plano de Família’ para o Xbox Game Pass, direcionado a “vários membros da família com consoles”.

Agora, o Windows Central está relatando que a Microsoft está realmente avançando com um Plano Familiar, e pode ser lançado ainda este ano. A crença é de que o Plano Família permitirá “acesso para cinco jogadores a jogos em toda a biblioteca”, com a assinatura sendo gerenciada por um titular de conta central, semelhante à forma como a Netflix faz isso.

Alguns dos detalhes ainda não são conhecidos pelo Windows Central, como se o acordo será exclusivo do Game Pass Ultimate, embora em termos de preços seja esperado que seja “muito mais barato do que pagar por várias contas separadas”.

Esperamos ter notícias oficiais sobre isso em breve, já que estamos ansiosos para que um Plano Familiar seja implementado há algum tempo. No papel, deve provar ser uma solução vencedora para famílias com vários consoles Xbox.