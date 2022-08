Xbox Game Pass pode chegar nos 100 milhões usuários após a aquisição da Activision Blizzard

No começo deste ano, uma notícia pegou praticamente todo o mundo de surpresa, após a gigante Microsoft anunciar a aquisição da Activision Blizzard por US$ 68 bilhões.

No entanto, como não é segredo, a compra ainda não foi aprovada e isso está gerando muitas e muitas discussões por toda a internet. A principal é sem dúvidas envolvendo a franquia Call of Duty, que é uma mina de dinheiro.

A Sony já demonstrou estar bastante preocupada com o futuro dessa franquia de FPS, no entanto, já foi relatado que o jogo não será exclusivo dos consoles Xbox, mas ainda há chances de chegar Day-One no Xbox Game Pass, e isso pode ser um grande problema para a Sony.

Quando a compra for concluída, é praticamente certeza que todos os jogos com selo Activision Blizzard vão chegar no Xbox Game Pass e isso sem dúvidas vai aumentar bastante o sucesso do serviço, chamando atenção de novos assinantes.

De acordo com as palavras do conhecido e analista Michael Pachter, ele acredita que o Xbox Game Pass chegará nos 100 milhões de assinantes após a aquisição da Activision Blizzard. Ele comentou isso numa recente participação do canal do Yahoo Finance.

Na visão de Michael Pachter, os consoles serão mortos no futuro e com isso, quem vai ocupar o lugar são os serviços de jogos em streaming e é claro, serviços de assinaturas de jogos e nessa parte o Xbox Game Pass já vai estar na frente.

Claro, devemos lembrar que essa é a visão do Michael Pachter, que já tem uma fama bastante negativa, pois erra mais do que acerta. No entanto, o Xbox Game Pass realmente vai ter um grande aumento de assinaturas após a compra ser concluída.