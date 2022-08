Xbox Game Pass pode não receber grandes jogos até o final do ano

Parece que 2022 não foi o ano do Xbox, a situação envolvendo o console da Microsoft é preocupante, ainda mais com a falta de grandes lançamentos e agora parece que isso também pode afetar o Xbox Game Pass.

Segundo as informações compartilhadas pelo usuário conhecido como Shpeshal_Nick, que faz parte do XboxEra, infelizmente não haverá jogos AAA de terceiros no catálogo do Xbox Game Pass até o final de 2022. Isso se aplica para os lançamentos Day-One.

Ele afirmou isso no último podcast do Xbox Era, onde ele relata que ficou sabendo de tal informação. Parece que atualmente não há jogos AAA de terceiros na programação interna da Microsoft para novas adições ao Xbox Game Pass para o resto de 2022.

Sem contar que isso é bastante estranho, pois a Microsoft está investindo pesado no Xbox Game Pass, então a empresa já deve estar em contato com os desenvolvedores de terceiros e vamos esperar para ver aonde isso vai dar.

Lembrando que tudo que foi fornecido aqui são apenas rumores e NADA disso foi confirmado oficialmente, então fique tranquilo.