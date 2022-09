Xbox Game Pass pretende ser o maior e melhor serviço de jogos

O sucesso indiscutível do Xbox no tempo em que Phil Spencer esteve no comando foi, sem dúvida, o serviço de assinatura de videogames, que teve uma força muito maior do que qualquer um poderia imaginar, tanto que já soma milhões de jogadores em apenas alguns anos de vida. E é que a qualidade de seus jogos, juntamente com uma robusta mistura com o Xbox Live Gold, tornou o serviço uma referência em termos da indústria de jogos, aprimorado ainda mais por outra vantagem que será o futuro de tudo. Xbox Cloud Gaming.

Até agora com o serviço, pudemos ver como ele foi ficando mais forte com o passar dos meses, com jogos de alto nível incluídos no catálogo, como outros fazendo parte dele desde o primeiro dia de lançamento. Com esses dois modelos de lançamento, o Xbox Game Pass se ergueu e adicionou gigantes como a EA à sua biblioteca de jogos, com cada vez mais nomes para continuar crescendo no futuro, mas… Será suficiente? Que surpresas o serviço nos espera? Tudo aponta para 2023 ser o maior e melhor ano do serviço, e aqui está o porquê.

Bases sólidas para um futuro promissor



Se há alguns anos eles nos perguntassem… Você acha que um serviço de streaming de videogames será um sucesso? A resposta provavelmente foi negativa, porém, a Microsoft com o Xbox mostrou que uma boa ideia, executada da maneira certa, pode ser um sucesso apesar do que a própria indústria diz.

Quando a Microsoft estava preparando o Xbox Game Pass, a maioria das pessoas, analistas, jornalistas e concorrentes diretos como a Sony, mostraram de alguma forma as fragilidades desse sistema, criticando todos os passos que o Xbox deu em uma direção que, é preciso admitir, gerou dúvidas para o simples fato de ser um terreno desconhecido. Ainda me lembro da onda de comentários negativos expressos pelos mais “experts” do setor, pelo simples fato de não entender o negócio, projeção e futuro do mesmo serviço, algo que o Xbox já havia estudado e analisado muito bem.

Meses após o lançamento oficial, você já podia ver para onde o Xbox Game Pass estava indo, com milhões de assinantes desfrutando de um catálogo muito extenso a um preço excelente, com lançamentos anunciados no primeiro dia. O exposto, apesar de levar muito tempo para ser assimilado pelos jogadores, acabou se refletindo no sucesso retumbante do serviço, a ponto de ser seguido pela concorrência direta, fazendo exatamente o que criticaram em algum momento. Esta foi a prova de quão visionário o Xbox foi e continua sendo, adicionando mais e mais recursos ao serviço para torná-lo o futuro dos jogos.

Desde o lançamento da nova geração de consoles, tivemos meses turbulentos e estoque baixo, devido à pandemia que atingiu o mundo. Isso resultou em jogos atrasados, desenvolvimentos problemáticos e grandes IPs adiados por um longo tempo. No entanto, a maioria dos grandes jogos do Xbox estão planejados para lançamento em 2023 , onde um grande número de fatores será misturado que fará do serviço seu melhor ano, seu período mais sólido, que verá e desenvolverá o potencial máximo, definitivamente catapultando em o mestre e senhor do streaming gamer.

2023: o ano definitivo do Xbox Game Pass

O ano de 2023 está se aproximando rapidamente, em um momento em que o tempo parece passar em apenas alguns minutos, mover-se mais rápido que o normal, ou assim sentimos. Com o próximo ano iminente, estão chegando várias fundações que construirão um serviço mais sólido, com conteúdo de primeira linha, onde os jogadores perceberão que o Xbox Game Pass é a única e definitiva opção.

Em primeiro lugar, temos os grandes e exclusivos jogos que chegarão ao Xbox em 2023, sendo um dos mais esperados Starfield, por exemplo. Se somarmos a isso, caso tudo corra bem, o próximo Fable até o final do ano, além dos jogos do catálogo da Activision Blizzard, Bethesda, EA e os rumores Ubisoft +, o Xbox Game Pass se tornará uma fera dos jogos. O acima, no melhor dos casos, mas se um falhar, é mais provável que Starfield, Bethesda e Activision Blizzard estejam lá, especialmente Call Of Duty, uma franquia de milhões de dólares.

Phil Spencer já disse em várias ocasiões que não fará Call Of Duty uma franquia exclusiva, não seria benéfico, pois ele perderia dinheiro, mas se ele aproveitar essa compra, colocando todos os seus novos lançamentos do primeiro dia no Xbox Game Pass… Você imagina? Uma pontuação tremenda, sem dúvida. Se a isso somarmos todos os lançamentos feitos pela Bethesda, Blizzard e EA, mais as futuras aquisições que eles já estão vendo do Xbox, teremos uma coleção que não nos desgrudará por muito tempo da cadeira.

Da mesma forma, o Xbox Game Pass se prepara para dar mais um golpe na mesa, que repercutirá em gigantes como a Netflix, por exemplo, cujas más práticas antiusuário renderam milhões de assinantes cancelando sua assinatura em apenas alguns meses. O Xbox lançará um plano familiar para seu serviço estrela, enfatizando a ideia de compartilhar e não dividir, outro ponto que será decisivo em um futuro próximo. Além disso, se somarmos a isso a adição do Xbox Cloud Gaming, que está chegando a cada vez mais países ao redor do mundo, transformando seu smartphone em um console Xbox portátil, o leque de possibilidades e recursos que os jogadores terão por um preço extremamente acessível é muito pesado.

2023 terá tudo isso e muito mais, sem falar nos muitos jogos de outros desenvolvedores que estão constantemente chegando ao serviço, além de promoções, jogos indie e um extenso catálogo de retrocompatibilidade. O futuro parece mais do que esperançoso, onde a ansiedade de ver tudo isso nos corrói, mas também nos dá uma alegria tremenda, pois testemunhamos a evolução de todo o processo. Aquela ideia que nasceu e ninguém tinha fé nela, virou um império gigante, onde ainda há muito mais para descobrir e integrar para ver o verdadeiro potencial do Xbox, o verdadeiro potencial do Xbox Game Pass.