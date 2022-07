Xbox ganha um novo controle e outros acessórios

Como parte do Nacon Connect 2022 no início desta semana, a empresa anunciou uma variedade de novos acessórios para a marca Xbox, incluindo uma nova variante do Controle Pro Compact chamado Pro Compact Colorlight.

Isso parece muito semelhante à versão padrão do Pro Compact, que analisamos aqui no Pure Xbox no ano passado , mas também adiciona um shell transparente e seis LEDs independentes que podem exibir 25 cores diferentes, supostamente oferecendo “vários trilhões de opções de personalização de cores”. O Pro Compact Colorlight está programado para ser lançado neste outono.

Em outros lugares, o DAIJA Arcade Stick será lançado para Xbox Series X e Xbox Series S no final de 2022, servindo como “uma versão aprimorada e personalizável” do controle que já está disponível para PlayStation 4.