Xbox irá permitir com que códigos digitais de jogos possam ser adquiridos em outras lojas

Já é de conhecimento de todos que apenas o PC e Nintendo Switch disponibilizam atualmente códigos digitais de jogos em outras lojas, os quais podem ser resgatados na Steam, Epic ou na própria Eshop. Isso faz com que o Xbox e PlayStation pareçam limitar as opções de seus jogadores restringindo onde eles podem comprar os jogos que gostam. Porém com um anúncio repentino, o Xbox no Brasil terá esse recurso disponível, restando apenas o PlayStation se adaptar.

A plataforma Xbox irá primeiramente disponibilizar apenas os first-party na forma de códigos digitais, o que totalizam cerca de 30 jogos. A partir de 1 de setembro eles planejam expandir os suporte para mais de 30 parceiros de varejo em todo o Brasil, permitindo com que os jogadores possam comprar onde acharem melhor.

O blog do Xbox justifica essa movimentação da empresa por acharem uma forma “moderna, fácil e rápida para os clientes comprarem os jogos que quiserem jogar, onde e quando quiserem”. Além disso, essa forma de consumo digital está alinhada ao compromisso de desperdício zero da Microsoft.

Então essa é mais uma forma de se adquirir jogos e jogá-los no Xbox, ao lado é claro do serviço de assinatura Game Pass. A parte estranha é que isso por enquanto só foi anunciado para o Brasil, o que de certa forma talvez incentive os brasileiros a continuarem comprando jogos.