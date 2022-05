Xbox libera 1 jogo para resgatar grátis na Microsoft Store

O último conjunto de títulos Xbox Games with Gold de maio de 2022 foi lançado no início desta semana, mas por algum motivo a Microsoft adicionou outro ao pacote hoje na forma de Orcs Must Die! , que agora está sendo exibido como grátis na Microsoft Store.

Orcs devem morrer! é um jogo de estratégia e ação de fantasia que foi lançado pela primeira vez no Xbox 360 em 2011 e possui uma classificação bastante impressionante de 79 no Metacriti . A única desvantagem é que você já pode possuí-lo, pois também foi incluído no Xbox Games with Gold em novembro de 2021, então talvez tenha sido adicionado por acidente esta semana.