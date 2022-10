Xbox libera 3 jogos para jogar de graça por tempo limitado

O Xbox colocou seu último lote de títulos Free Play Days ao vivo para o próximo fim de semana, e temos uma seleção muito boa desta vez! Temos um piloto Codemasters, um roguelike e uma aventura de outro mundo para continuar até domingo, 23 de outubro.

Aqui estão os 3 jogos Free Play Days para este fim de semana:

F1 22 Journey To The Savage Planet Rogue Lords

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar os títulos oficiais do Free Play Days. Eles estarão ao vivo de hoje até tarde de domingo, 23 de outubro.