Xbox libera 3 jogos para usuários jogarem de graça

É hora de mais um catálogo de títulos Free Play Days! Mais 3 jogos estão disponíveis para jogar de graça neste fim de semana para membros do Xbox Live Gold, e eles estão prontos para download agora.

Então, o que está incluído esta semana? Temos 3 grandes adições, na forma de Saints Row IV: Re-Elected, Assetto Corsa Competizione e The Crew 2 da Ubisoft, que acaba de receber uma atualização gratuita para Xbox Series X com suporte a 60fps.

Assetto Corsa Competizione Saints Row IV: Re-Elected The Crew 2

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar esses títulos oficiais do Free Play Days. Saints Row e Assetto Corsa estão ao vivo até 10 de junho, enquanto The Crew 2 dura até 13 de julho.