Xbox libera Naruto to Boruto: Shinobi Striker para jogar de graça

É hora de mais um catálogo de títulos Free Play Days! Mais 3 jogos estão disponíveis para jogar de graça neste fim de semana para membros do Xbox Live Gold, e eles estão prontos para download agora.

O destaque desta semana é definitivamente o WWE 2K22, que chega no fim de semana do SummerSlam, enquanto também temos o título do Xbox Game Pass, Generation Zero e o excelente Naruto to Boruto: Shinobi Striker para desfrutar nos próximos dias.

Generation Zero

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

WWE 2K22 (Xbox One)

WWE 2K22 (Xbox Series X|S)