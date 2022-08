Xbox libera Saints Row The Third Remastered para jogar de graça

Mais um fim de semana está chegando, o que significa mais um conjunto de jogos grátis para experimentar no Xbox! É uma seleção sólida esta semana, com Saints Row The Third Remastered liderando as ofertas do fim de semana.

Aqui está o que você pode baixar agora como parte do Xbox Free Play Days:

Eiyuden Chronicle: Rising Saints Row The Third Remastered Space Crew: Legendary Edition

Para experimentar qualquer um dos títulos acima, você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate. Se você tiver qualquer um, eles estarão gratuitos para experimentar até a tarde de domingo, 14 de agosto.