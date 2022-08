Xbox libera The Elder Scrolls Online para jogar de graça

É hora de mais um catálogo de títulos Free Play Days! Mais três jogos estão disponíveis para jogar gratuitamente neste fim de semana para membros do Xbox Live Gold, e eles estão prontos para download agora.

Então, é uma seleção um pouco estranha. Primeiramente temos Bloodstained: Ritual of the Night, que é um RPG de ação side-scroller, e também temos The Elder Scrolls Online, que retorna mais uma vez na seleção para uma segunda semana. E depois há Destiny… que já é um jogo free-to-play?

Bloodstained: Ritual of the Night Destiny 2 The Elder Scrolls Online

Acontece que Destiny 2 está realmente tendo um período de acesso gratuito para as expansões Shadowkeep, Beyond Light e The Witch Queen até 30 de agosto, então é aparentemente por isso que o jogo está incluído nos Free Play Days neste fim de semana.