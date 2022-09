Xbox libera um jogo para jogar grátis

A oferta Free Play Days deste fim de semana já está disponível e é limitada a apenas um título em duas versões diferentes desta vez. Se você é fã de pilotos realistas, está com sorte, pois essa oferta é o WRC 10 para Xbox One e Xbox Series X|S.

WRC 10

Como de costume, você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar os Dias de Jogo Grátis. Ambos os jogos serão jogáveis ​​com qualquer assinatura até o final do domingo, 2 de outubro.

O par de edições WRC 10 também estão com grandes descontos durante este período de Free Play Days. Dependendo do sistema em que você está jogando, você pode adquirir qualquer uma das versões com 70% de desconto!