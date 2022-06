Sim, a NASA tem um novo jogo Xbox de graça na Microsoft Store! Chama-se To The Moon and Beyond, e não apenas inclui zero microtransações, mas também vem com suporte total para conquistas.

O jogo é um título baseado em cartas para um jogador, no qual seu objetivo é gerenciar e construir seu próprio programa espacial para enviar humanos com segurança à Lua e estabelecer um habitat lunar permanente.