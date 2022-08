Xbox liberou Far Cry 6 e mais 2 jogos para jogar de graça

É hora de mais um catálogo de títulos Free Play Days! Mais 3 jogos estão disponíveis para jogar gratuitamente neste fim de semana para membros do Xbox Live Gold, e eles estão prontos para download agora.

Como mencionamos no início desta semana, o destaque é Far Cry 6 da Ubisoft, enquanto também temos 2 outras adições na forma de roguelike deckbuilder Roguebook e jogo botânico de ação e aventura The Serpent Rogue.

Far Cry 6 Roguebook The Serpent Rogue

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar esses títulos de Dias de Jogo Grátis.