Xbox One é o console mais procurado e vendido na OLX

A busca por consoles tem sido uma forma de fugir dos altos preços dos novos videogames. Além disso, fatores como a alta do dólar e a crise dos chips inflaram demais o preço dos consoles. Com isso, nem todo mundo consegue obter um novo Xbox Series X ou PlayStation 5 pronto para uso. É aí que entra o OLX para deixar os gamers com menor poder aquisitivo felizes.

Através da plataforma de produtos adquiridos pode comprar e vender consoles a preços mais “atrativos”. Curiosamente, o console mais procurado e menos vendido faz parte da nova geração. Estou falando do Xbox One, lançado em 2013. Dos videogames da nova geração, o Xbox Series X se tornou muito mais procurado no último mês.

Xbox One é o rei do OLX



Para você ter uma ideia de como tem aumentado a busca por videogames em segunda mão, até o mês de junho, a OLX registrou um aumento de 31% nas vendas desse segmento. Em outras palavras, não é porque os novos videogames são caros que as pessoas vão parar de jogar.

O console mais procurado e também o mais vendido foi o Xbox One. Curiosamente, o Xbox 360 (ainda mais antigo) é o segundo videogame mais procurado e vendido. A Sony só aparece na terceira posição com o PlayStation 4. O Nintendo Switch ocupa a quarta posição.

Por falar na Nintendo, durante o mês de junho, o console Nintendo Wii viu um aumento de 63% em suas vendas na plataforma. Isso o colocou como 8º videogame mais vendido da lista. Outro videogame que viu um aumento substancial no interesse do público foi o Xbox Series X. Em relação ao mês de maio, a procura pelo console da Microsoft aumentou 38%.

Ao darmos uma olhada nos preços, entendemos o porquê. Se você optar por comprar um Xbox Series X zerado, terá que desembolsar algo em torno de R$ 5 mil. Já na OLX o preço médio desse console é de R$ 3.540. Ou seja, uma economia de mais ou menos 26%. O mesmo ocorre com o PlayStation 5, cujo preço na plataforma gira em torno de R$ 3.600. Porém, o videogame de última geração da Sony não viu um aumento tão grande nas vendas.

Ranking de videogames usados na OLX



Abaixo você confere o ranking com os 10 consoles mais procurados, mais vendidos e também os que tiveram maiores crescimento nas buscas e nas vendas.

Videogames mais procurados



Aqui nós vemos uma predominância dos consoles antigos da Microsoft, seguidos pelo PlayStation 4 e Nintendo Switch. Destaque para o Xbox Series X que entrou na lista pela primeira vez.

Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Nintendo Switch Xbox Series S Playstation 5 Playstation 2 Playstation 3 Nintendo Wii Xbox Series X

Videogames mais vendidos



Agora vamos falar dos que foram efetivamente vendidos. A lista sofre pequenas mudanças, com o Playstation 2 ocupando o lugar do Xbox Series S e o Nintendo Wii saltando para a oitava colocação.

Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Nintendo Switch Playstation 2 Xbox Series S Playstation 3 Nintendo Wii Playstation 5 Xbox Series X

Videogames com maior crescimento nas buscas



Agora você confere os consoles que tiveram crescimento nas buscas. O destaque fica para o Xbox Series X, que viu um crescimento de 38%.

Xbox Series X – 38% Nintendo Wii – 36% Xbox Series S – 30% PlayStation 2 – 28% Xbox 360 – 25% PlayStation 3 – 25% Xbox One – 24% Nintendo Switch – 23% PlayStation 4 – 22% PlayStation 5 – 22%

Videogames com maior crescimento nas vendas



Por fim, chegamos aos aparelhos que tiveram o maior crescimento nas vendas em relação ao mês anterior. Impressionantemente o Nintendo Wii foi o mais vendido. Curioso também o fato dos consoles da Sony não venderem tanto. Veja a lista: