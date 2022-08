Xbox pode estar interessado em adquirir Warner Bros. Games

Sim, durante este dia 4 de agosto de 2022, voltaram a circular na rede rumores sobre a aquisição da Warner Bros. Games pela Microsoft (Xbox), com a gigante americana que estaria, portanto, pronta para voltar ao mercado com tudo assim que a aquisição da Activision Blizzard for oficialmente concluída.

Obviamente é bom ressaltar que esse insider não é considerado confiável, visto que não apresenta um currículo de nível superior, mas não é de excluir absolutamente que a Microsoft possa realmente adquirir a Warner no final, visto que o mesmo A gigante americana prometeu novas aquisições.

Que a Warner Bros não esteja passando por seu melhor momento não deve ser surpresa para ninguém. Apesar da fusão com a AT&T que levou à formação da Warner Bros Discovery, os problemas continuam a assombrar a empresa. Sem ir mais longe, ontem foi confirmado que a empresa pode cancelar quase todas as séries originais da HBO Max, arquivando até alguns sucessos recentes como The Peacemaker.

No entanto, parece que esses problemas não se reduziriam apenas à trama cinematográfica, já que os rumores de que o Xbox comprará a Warner Bros ressurgiram nas últimas horas.