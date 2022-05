Xbox recusou trabalhar com jogos da Marvel no passado

A Marvel e a Sony andam com uma parceria forte atualmente, com a Insomniac Games trabalhando em franquias como Homem-Aranha e mais recentemente Wolverine. No entanto, parece que a Microsoft teve a mesma oportunidade no passado.

No livro The Ultimate History of Video Games, Volume 2, Jay Ong, vice-presidente de jogos da Marvel em 2014, falou um pouco a respeito dos desafios de levar as franquias da empresa para outra mídia.

Enquanto alguns jogos bons eram lançados, como Marvel vs. Capcom, outras produtoras acabavam lançando títulos de baixa qualidade. Com isso em mente, Jay tentou achar uma editora que não possuísse a mentalidade de lançar jogos de baixo orçamento baseados em IPs consagradas.

Ele procurava por uma editora com orçamento disponível, uma equipe talentosa e que procurava entregar títulos de qualidade. O vice-presidente possuía três nomes em mente: Nintendo, Sony e Microsoft. Como a Nintendo focava apenas em IPs próprias, Jay acabou focando nas outras duas empresas.

Ele então ofereceu a oportunidade de trabalhar com as IPs da Marvel para a Microsoft e Sony. “Não temos grandes acordos de console com ninguém no momento. O que você gostaria de fazer?”, perguntou ele.

Jay afirma que a Microsoft acabou recusando sua proposta. De acordo com ele, a empresa preferia continuar com sua estratégia de se focar em suas próprias IPs, assim como a Nintendo estava fazendo.

Com isso restou apenas a Sony. O Vice-presidente então conversou com dois executivos da PlayStation, Adam Boyes e John Drake, em agosto de 2014, onde disse que sonhava em criar jogos para rivalizar com a série Arkham da DC Comics.

Ele disse para os executivos na época:

Temos um sonho de que isso é possível, que podemos vencer Arkham e ter ao menos um jogo e talvez vários jogos que possam impulsionar a adoção da sua plataforma.

Com essa oferta, a Sony não perdeu a oportunidade. A empresa japonesa se ofereceu para trabalhar em um título AAA do Homem-Aranha. A Marvel então terminou sua parceria com a Activision e a Sony passou a IP para a Insomniac.

Quando se aproximou da Activision para encerrar sua parceria, Jay afirma que os executivos da Activision questionaram o que planejavam fazer com a IP. Ao responder que iria procurar um lar melhor para ela, os executivos responderam: “Boa sorte encontrando seu unicórnio”.

O resto da história todos já sabemos, a Insomniac Games acabou lançando Spider-Man no PS4, o qual acabou sendo um dos títulos mais populares do cabeça de teia, com uma sequência já está em desenvolvimento.