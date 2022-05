Xbox Series S não aguenta Ray Tracing em Chernobylite

Chernobylite, jogo de sobrevivência inspirado na famosa franquia S.T.A.L.K.E.R. já está disponível no PC via Steam desde o dia 28 de Julho de 2021 e chegou ao PlayStation 4 e Xbox One em Setembro.

Em Abril, Chernobylite finalmente foi lançado no PlayStation 5 e Xbox Series S|X, versão em questão que conta com diversas melhorias para utilizar o máximo dos novos consoles que estão no mercado.

Recentemente em uma nova entrevista, a The Farm 51, que é a desenvolvedora de Chernobylite, comentou sobre o Ray-Tracing, que está disponível apenas no PlayStation 5 e Xbox Series X, e revela que a equipe de desenvolvimento abandonou a ideia de implementar o Ray-Tracing no Xbox Series S, pois no fim não funcionou como deveria, então a equipe abandonou a ideia.

Por outro lado, a The Farm 51 diz que pelo menos conseguiu entregar 60 FPS no Xbox Series S, além de diversas melhorias nos gráficos em geral, como texturas de alta qualidade, sombras, iluminação e muito mais.

Chernobylite é um jogo de Survival Horror de ficção científica, o palco é a cidade fantasma de Chernobil, 30 anos depois da catástrofe, a poluição nuclear continua a aumentar devido a uma substância perigosa que surgiu depois da explosão.

O nome desta substância é Chernobylite. O jogo promete misturar a exploração livre de seu mundo perturbador com o combate desafiador, com uma narrativa não linear.

Chernobylite já está disponível no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.