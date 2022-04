Xbox Series S recebeu uma edição especial limitada baseada em Doutor Estranho

A Microsoft com seu Xbox anunciou hoje uma parceria com a Marvel Studios para lançar uma edição especial e limitada do Xbox Series S, como forma de celebrar a chegada de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem previsão de lançamento para o dia (05) de Maio e para quem está animado com o filme, vai se animar ainda mais com essa linda versão do Xbox Series S, totalmente baseada no filme.

Como foi dito, essa edição do Xbox Series S é limitada e não terá opções de compra, pois será possível obtê-la apenas por meio de um sorteio. Para ter a chance de ganhar, basta seguir o perfil o perfil oficial do Xbox e retweetar a publicação com a seguinte hashtag: #DoctorStrangeXboxSweepstakes

Enter the Multiverse with Xbox and Marvel Studios in the “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” custom console and controller sweepstakes. Learn more: https://t.co/G3vtfbtdIc — Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2022

A versão customizada do console conta com um desenho do Gargantos, um monstro gigante que vai estar presente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Enquanto os controles são baseados nos seguintes personagens: Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Wong e América Chavez. Cada controle será único e totalmente baseado nos trajes dos personagens citados.