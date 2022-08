Xbox Series S vai receber atualização para se igualar ao PS5

A Microsoft anunciou que, em sua atualização de desenvolvedor de junho no Windows e no Xbox, está permitindo que o Xbox Series S se torne um pouco mais poderoso. Uma nova atualização das ferramentas de desenvolvedor do Xbox Series S vai liberar mais memória para as equipes usarem, o que pode resultar em aumentos de desempenho para jogos existentes e futuros no sistema.

A Microsoft diz que “centenas de megabytes adicionais de memória” estão agora disponíveis para uso no console. Os níveis mais baixos de memória presentes no Xbox Series S costumam ser apontados como um gargalo para o sistema.

Agora será PS5 com 16GB de RAM vs 10GB de ram do Xbox Series S, no entando o console da Sony não está utlizando os 16GB para os jogos.

Essas alterações de memória devem, por sua vez, permitir um “desempenho gráfico” aprimorado. Sim, não temos certeza do que isso significa em termos reais, mas a essência desta atualização é que seu Xbox Series S se tornou um pouco mais poderoso, nas mãos dos desenvolvedores de jogos.