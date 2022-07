Xbox Series X está rodando melhor os jogos do que no PS5

Os novos consoles, PlayStation 5 e Xbox Series já estão disponíveis no mercado faz quase dois anos e como hoje em dia isso já se tornou padrão, ainda existe a dúvida de saber exatamente qual o console mais poderoso na hora de rodar os jogos.

Desde que foi anunciado oficialmente, Xbox Series X já se provou ser mais poderoso com seu hardware em comparação com o PlayStation 5, mas será que isso é realmente verdade ou ficou só no papo?

Bem, de acordo com os dados do John Linneman, que faz parte da Digital Foundry, o Xbox Series X roda os jogos melhores do que em comparação com o PlayStation 5 da Sony.

De acordo com os vários testes realizados pela Digital Foundry ao longo dos meses, o Xbox Series X se saiu bem melhor nos testes de desempenho em comparação com o PS5 nos mesmos jogos.

O Xbox Series X saiu na frente do PlayStation 5 em oito dos comparativos. Já o PlayStation 5 venceu em dois testes. John Linneman compartilhou todas essas informações em seu Twitter, no qual foram feitos exatamente 15 comparativos, e 5 dos testes deram empate.