Xbox Series X|S teve um aumento de 31% nas vendas no Reino Unido

O portal Gamesindustry acaba de compartilhar o seu relatório de vendas do mês de Junho no Reino Unido de hardware e jogos. Durante o mês tivemos um aumento na venda de consoles, com mais de 124 mil hardwares tendo sido vendidos, um aumento de 17% em relação a Maio.

Com os estoques melhorando, o PS5 tem um quarto mês consecutivo onde suas vendas aumentam. Em comparação ao mês anterior, o PS5 teve um salto de 2% em seus números de vendas no Reino Unido. Já o Nintendo Switch teve um grande aumento de 24%.

No entanto, o destaque fica para os consoles da Microsoft, com o Xbox Series X|S tendo um forte mês de vendas. Em junho as vendas dos consoles da família Xbox subiram em 31%, o maior aumento do mês.

Apesar do aumento de vendas que os três consoles tiveram, esse ano de 2022 ainda mostra uma queda expressiva de 39.1% em relação às vendas durante o mesmo período do ano passado.

Os acessórios de jogos também tiveram um aumento em Junho. Com 584.106 acessórios vendidos, isso representa um aumento de 25.6% em relação a Maio, mas uma queda de 20% quando comparado a 2021. Entre os acessórios, o DualSense foi o controle mais popular, com a versão Preta sendo a mais vendida.

Jogos

Entrando em jogos, tivemos um total de 2.5 milhões de vendas no Reino Unido, com 771 mil em formato físico e 1.78 milhões sendo em lojas digitais. Isso representa um aumento de 49% em relação a Maio e até mesmo um aumento de 1.2% comparado ao ano passado.

O destaque do mês foi o lançamento de F1 22, tendo vendas 14% maiores ao lançamento de F1 2021 no ano passado. A EA ainda conseguiu emplacar outro jogo no ranking, com FIFA 22 ocupando o segundo lugar.

The Quarry, da Supermassive Games, teve um lançamento mais modesto, ocupando o quinto lugar. Já Mario Strikers: Battle League Football, outro lançamento do mês, ficou em nono lugar, mas infelizmente não contabiliza as vendas digitais.