Xbox Series X|S vendeu mais do que PS5 no Japão

O Xbox Series X|S parece estar indo muito bem no Japão, considerando todas as coisas. Embora vencer o PS5 em qualquer período seja em grande parte devido a restrições de fornecimento, o fato de o sistema estar realmente vendendo por toda parte é uma grande melhoria em relação à última geração. Bem, assim como fez por uma semana em maio, o console vendeu mais que o PS5 novamente na região.

Esses dados são da semana que começa em 13 de junho, via Famitsu. O Xbox Series X vendeu 3.272 unidades naquela semana, enquanto o Xbox Series S conseguiu 3.423. Enquanto isso, os dois modelos PS5 conseguiram 3.035 combinados, então, isso é menos da metade das vendas do Xbox Series X|S no Japão naquela semana.

Assim como naquela semana de sucesso em maio – a primeira vez que o Xbox vendeu mais que o PlayStation desde 2014 – o Xbox Series S parece estar se mostrando muito popular no Japão. As vendas da Série X melhoraram em relação ao triunfo do mês passado, mas Xbox Series S ainda supera o Xbox Series X por algumas centenas de unidades.

Quando o estoque do PS5 aumentar novamente e se tornar mais estável na região, esperamos que supere as vendas dos consoles Xbox Series X|S por uma boa margem. Ainda assim, enquanto a oferta é restrita, o Xbox continua a trocar unidades no Japão, o que é uma boa notícia para todos.