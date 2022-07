Xbox Series X|S vendeu mais que o dobro do Xbox One no Japão

Os dados de vendas divulgados pela Famitsu mostram um grande avanço do Xbox no território japonês. A revista indica que o Xbox Series X|S já vendeu mais que o dobro do Xbox One no Japão . Segundo a mesma fonte, a consola Xbox One vendeu cerca de 114.831 unidades durante a sua vida útil, enquanto a recém-chegada Xbox Series X|S conseguiu ultrapassar esse valor com 260.504 unidades vendidas.

Da mesma forma, ainda está longe de ultrapassar o Xbox 360 que vendeu 1,6 milhão de unidades no Japão , e por outro lado a concorrência continua acirrada daquele lado do mundo. No entanto, em duas ocasiões o Xbox Series X|S conseguiu vender mais que o PlayStation 5 devido à maior disponibilidade de consoles. De qualquer forma, o console que está no topo do território japonês é o Nintendo Switch com quase 25 milhões de unidades vendidas no Japão.

A Microsoft renovou seus esforços no Japão com o lançamento de seu mais recente console, o Xbox Series X|S , lançado ao lado de outros territórios , e o chefe do Xbox, Phil Spencer, disse que pretende atender melhor ao Japão. Os jogadores japoneses nesta geração de consoles . Nos meses após o lançamento do Xbox Game Pass para console e PC no Japão em abril de 2020, o Xbox viu mais atividade de jogadores do que em qualquer outro momento de sua história no Japão, afirmou Phil Spencer anteriormente.