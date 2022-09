Xbox teria começado a cancelar as pré-vendas de S.T.A.L.K.E.R. 2

O título S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl certamente andou passando por diversos problemas nos últimos meses devido à guerra que vem acontecendo na Ucrânia, tendo até mesmo seu desenvolvimento paralisado, fazendo os jogadores temerem pelo seu futuro.

O jogo, que deveria ter sido lançado anteriormente em 2022, mas acabou sendo adiado, agora aparentemente está tendo novamente dificuldades e não deve estar programado para chegar tão cedo. De acordo com o portal polonês XG, a Microsoft estaria cancelando as pré-vendas do jogo em sua loja.

Os jogadores que realizaram a pré-compra estão tendo seus pedidos cancelados e o dinheiro estornado. O motivo para ao cancelamento das pré-venda seria que o jogo foi adiado para uma “data não confirmada no futuro”. A Microsoft também desativou a opção da pré-venda na loja do Xbox.

Essa situação pode sugerir que ao contrário do esperado, o jogo ainda estria bem longe de ser lançado, levando até mesmo anos. No entanto, com todos os problemas atuais na Ucrânia, seria algo compreensível.

A Zona de Exclusão de Chernobyl mudou drasticamente após a segunda grande explosão no ano de 2006. Mutantes violentos, anomalias mortais, facções em guerra tornaram a Zona um lugar muito difícil de sobreviver.

Foi descoberto que o centro da Zona esconde uma fonte de energia incrível. No entanto, artefatos de valor inacreditável atraíram muitas pessoas chamadas STALKERs, que entraram na Zona por sua própria conta e risco, lutando para fazer uma fortuna com isso ou até mesmo para encontrar a Verdade oculta no Coração de Chernobyl.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl está programado para ser lançado em 2023 para PC e Xbox Series X|S. O jogo também chegará ao Xbox Game Pass no lançamento.