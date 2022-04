Xbox teve aumento na receita de 6% em jogos e 14% em hardware

A Microsoft acaba de revelar os seus resultados financeiros durante o terceiro trimestre do ano fiscal vigente, o qual representa o período de 1 de Janeiro até 31 de Março de 2022. Os dados trazem informações bem interessantes a respeito da Xbox.

Xbox Gaming Revenue Grew 6% Year-on-Year; Hardware +14%, Content & Services +4% https://t.co/y5hjxART01 — Twinfinite (@Twinfinite) April 26, 2022

Em comparação ao mesmo período do ano passado, a receita da Microsoft com jogos viu um aumento de 6%. Enquanto isso, os serviços e conteúdos da Xbox tiveram um aumento de 4% em lucros.

De acordo com a empresa, esse aumento se deu graças ao crescimento no número de assinantes do Xbox Game Pass, além dos jogos first party da empresa. No entanto, os jogos third viram um declínio.

Já em hardware, a diferença foi mais expressiva. A receita da Xbox com os seus consoles teve um aumento em 14%, graças à alta procura dos jogadores pelos novos hardware Xbox Series X/S.

Não foi apenas a Xbox que viu um crescimento, diversas áreas da Microsoft, como Surface, Cloud, Windows e Office, viram um aumento substancial esse ano. Isso resultou em lucros gerais positivos para a empresa.