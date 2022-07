Xbox teve redução na receita de 7% em jogos e 11% em hardware

Agora há pouco a Microsoft revelou oficialmente seus resultados financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2022 no período de (01) de Abril de 2022 até (30) de Junho, no qual podemos ver como estão indo as vendas dos consoles Xbox, seus jogos, serviços e mais.

A receita foi de US$ 51,9 bilhões (geral da Microsoft) com lucro líquido de US$ 16,7 bilhões. A receita aumentou 12% e o lucro líquido aumentou apenas 2%. Mas enquanto a receita aumentou, a Microsoft viu alguns de seus principais negócios, incluindo Windows e Xbox, começarem a cair.

De acordo com o relatório, a situação envolvendo hardware (consoles), infelizmente teve uma queda de 11%, já na parte dos jogos, foi uma queda de 7%. Temos também as informações sobre serviços do Xbox, no qual teve uma queda de 6% na receita.

Mesmo com a divulgação da queda dos serviços, a Microsoft não forneceu o número atual de assinaturas do Xbox Game Pass, sendo assim, o último número divulgado foi de 25 milhões de assinaturas em todo o mundo.

As quedas não incomodam a Microsoft, pois faz parte das previsões da empresa. Além disso, mesmo com as quedas, esse foi o melhor ano fiscal de todos os tempos para o Xbox.

Você pode ver todos os detalhes dos resultados financeiros aqui.