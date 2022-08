Xbox vai liberar 4 jogos para resgatar grátis em setembro

Para aqueles que estão ansiosos para descobrir os novos jogos gratuitos da Xbox Live Gold que serão dados durante o mês de Setembro, a Microsoft acaba de anunciar os quatro títulos que seus assinantes irão receber.

Conforme vazado antes da hora pelo insider The Snitch, se tratando de títulos do Xbox One, os jogadores terão o jogo de ação e aventura Gods Will Fall e o jogo de ritmo Double Kick Heroes.

Quanto aos títulos de Xbox 360, os jogadores irão receber Thrillville, um jogo de simulador onde você deve criar seu parque de diversão, e Portal 2, um clássico jogo de quebra-cabeças desenvolvido pela Valve.

Data em que os títulos serão disponibilizados:

Gods Will Fall: Disponível de 1 a 31 de Setembro Double Kick Heroes: Disponível de 16 Setembro a 15 de Outubro Thrillville: Disponível de 1 a 15 de Setembro Portal 2: Disponível de 16 a 31 de Setembro

Lembrando que a partir de Outubro, o serviço Games with Gold deixará de incluir jogos de Xbox 360, focando-se em jogos de Xbox One.