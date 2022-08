Xbox vai receber novo recurso para melhorar o desempenho dos jogos

Uma ótima notícia para todos os proprietários do Xbox Series S, pois hoje a Microsoft está oferecendo aos desenvolvedores uma opção que dá mais controle para a memória no console.

De acordo com as informações compartilhadas pelo portal The Verge, a Microsoft preparou um novo kit de desenvolvimento de software do Xbox, no qual ele libera a opção dos desenvolvedores terem acesso à memória do irmão mais novo do Xbox Series X.

Sendo assim, isso literalmente significa que caso tal desenvolvedora saiba utilizar bem essa função, os jogos vão ter um melhor desempenho no Xbox Series S, mas claro, isso depende muito de desenvolvedor para desenvolvedor.

“Centenas de megabytes adicionais de memória estão agora disponíveis para os desenvolvedores do Xbox Series S. Isso dá aos desenvolvedores mais controle sobre a memória, o que pode melhorar o desempenho gráfico em condições de memória restrita.” diz a equipe de desenvolvedores de jogos da Microsoft.

O Xbox Series S é um console custo e benefício e de acordo com a Microsoft, o foco do console é rodar os jogos na resolução 1440p com até 120 FPS, no entanto, infelizmente isso não acabou acontecendo.

Boa parte dos jogos estão rodando em 1080p a 60 FPS, já em alguns casos, realmente temos jogos em 1440p, no entanto, fica a 30 FPS. Com essa nova função, é certo afirmar que o 1440p a 60 FPS na maioria dos próximos lançamentos é uma realidade.