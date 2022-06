Xbox volta a distribuir Gift Card grátis aos usuários

Deve ser a temporada de generosidade na Microsoft agora, pois pela terceira vez nas últimas semanas, ouvimos falar de usuários do Xbox que receberam Gift Card gratuitos do Xbox por meio de mensagens diretas em sua conta no fim de semana.

Desta vez, parece que as pessoas no Reino Unido estão recebendo £ 4 ou £ 8 em crédito, enquanto os residentes dos EUA estão recebendo $ 5 ou $ 10, e podem estar aparecendo em outras regiões também. Veja a mensagem.

Como de costume, parece que esses cartões-presente gratuitos do Xbox estão sendo distribuídos aleatoriamente, então você só precisa torcer para ser um dos sortudos.