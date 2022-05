Xô, barriga: veja exercícios poderosos que reduzem a gordura abdominal

A gordura localizada na região do abdômen, conhecida popularmente como pochete, incomoda muitas mulheres. Mesmo em uma dieta de déficit calórico, ela mostra-se difícil de perder, uma vez que não existe uma maneira comprovada para “secar” locais específicos do corpo. Assim, seguir uma rotina persistente de exercícios é essencial para obter resultados.

É possível estimular os músculos das partes do corpo onde há gordura localizada, de maneira que ocorra uma hipertrofia junto com o processo de emagrecimento. Com esses estímulos, a musculatura irá “empurrar” a gordura localizada para longe da pele. É esse o caso dos abdominais.

O educador físico Giuliano Esperança separou seis exercícios que vão te ajudar a elevar o gasto calórico, potencializar o metabolismo e tonificar a região do abdômen.

Confira:

1. Corrida no lugar

O exercício tem a mesma característica da corrida com deslocamento. Iniciantes e pessoas com problemas de mobilidade devem manter o trabalho leve, fazendo movimentos com suavidade e gentileza, sem elevar muito a altura dos joelhos.

O especialista lembra também a importância de manter os trabalhos cruzados de pernas e braços.

2. Prancha

Deite-se no chão com a barriga para baixo, apoiando apenas os cotovelos, antebraços e pés no solo. Permaneça nessa posição, sempre contraindo o abdômen e os glúteos.

