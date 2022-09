Xolo Maridueña deixa escapar apelido carinhoso que deu à Bruna Marquezine; veja

O ator Xolo Maridueña acabou expondo nas redes sociais o apelido carinhoso que deu à atriz Bruna Marquezine. Tudo começou com uma aparente disputa de qual país é o “número um” quando o assunto é comida. Bruna defendeu o Brasil postando imagens de pão de queijo, farofa, açaí e guaraná, já Xolo saiu em defesa dos Estados Unidos com imagens de hambúrguer, salsicha e macarrão de queijo. O ator também postou um print de uma conversa que teve com a brasileira e, nele, é possível ver que Xolo salvou o contato da atriz como “Bruna Pão de Queijo”. O detalhe não passou despercebido e foi comentado nas redes sociais. Os artistas gravaram juntos o filme “Besouro Azul”, da DC Comics. No longa, Xolo vive o personagem-título e Bruna interpreta Jenny, par romântico do herói. O longa ainda não tem data de estreia, mas está previsto para estrear em 2023. Desde que começaram a trabalhar juntos, os atores têm demonstrado muita proximidade e, logo, surgiram rumores de que eles estariam vivendo um affair. No entanto, nenhum dos dois comentou nada sobre o assunto. No último dia 4 de agosto, Bruna completou 27 anos e ganhou uma homenagem de Xolo. “Mesmo depois de filmar um filme inteiro juntos, você ainda me tolera, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos”, escreveu em um trecho do post.