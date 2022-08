Xuxa diz que pensou em Jô Soares e o procurou antes da morte: ‘Mandei mensagem’

A apresentadora Xuxa Meneghel foi uma das artistas que se manifestou nas redes sociais após a morte do humorista e apresentador Jô Soares. Em sua homenagem, a eterna Rainha dos Baixinhos disse que há poucos dias tentou entrar em contato com a artista, mas não conseguiu. “Esses dias eu pensei muito em você… vi que seu celular não era o mesmo… mandei mensagem por direct [no Instagram], mas era uma página de fã. Acho que era meu anjo da guarda pedindo para te dizer que eu adoro você e que estava aqui se precisasse de algo… não consegui, mas agora fica uma saudade grande e a vontade enorme de um abraço que eu não te dei”, lamentou Xuxa em um post no Instagram no qual reuniu várias fotos de encontros que teve com Jô. “Um ‘beijo do gordo’ e um abraço de quem ama, amou e amará sempre sua energia. Obrigada por tudo, você fará muita falta”, concluiu a apresentadora. Nos comentários da publicação, um seguidor declarou: “Todas as entrevistas dele [Jô] com Xuxa eram maravilhosas de ver… e o carinho dele por ela era imensurável”. Uma pessoa escreveu: “Amava ver vocês juntos! Ícones do bem”. Outra acrescentou: “O olhar dele para você sempre foi apaixonante, era nítido como ele adorava estar com você”. Jô morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos. A causa da morte não foi divulgada e o funeral será restrito aos familiares e amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)