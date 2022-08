Xuxa Meneghel revela que tentou contato com Jô Soares dias antes da sua morte

A morte de Jô Soares nesta sexta-feira (05), mexeu com os sentimentos de todos os seus amigos e fãs. A apresentadora, Xuxa Meneghel, usou suas redes sociais para lamentar o acontecido e revelar que dias antes ela teve um pressentimento e tentou contato com o apresentador, mas não obteve sucesso.

Xuxa postou uma sequência de fotos ao lado do amigo e revelou que nos últimos dias havia pensando muito nele. “Esses dias eu pensei muito em vc… vi que seu cel não era o mesmo… mandei msg por direct (mas era uma página de fã). Acho que era meu anjo da guarda pedindo pra te dizer que eu ADORO vc, e que estava aqui se precisasse de algo… não consegui”, escreveu a apresentadora no início da publicação.

Na sequência, ela se declara ao apresentador e afirma que ele vai fazer muita falta. “Mas agora fica uma saudade grande e a vontade enorme de um abraço que eu não te dei. Um “BEIJO do gordo” e um abraço de quem ama, amou e amara sempre sua energia . Bgda por tudo , vc fará muita falta. ”

Ana Maria Braga presta homenagem a Jô Soares A apresentadora do “Mais Você“, Ana Maria Braga, entrou nesta sexta-feira(5), ao vivo, e aparentemente abalada com a notícia da morte de Jô Soares. Ao prestar uma homenagem ao ex-colega de emissora, Ana afirma que foi inesquecível conviver com ele. “Um presente inigualável ter convivido ao lado dele”, declarou a apresentadora.

“Olá! Bom dia, novamente. Você viu aí que o nosso programa estava gravado, com a semi-final do reality ‘Que Delícia’. Mas agora estamos ao vivo, porque eu não poderia deixar de vir aqui e prestar a nossa homenagem ao grande amigo Jô Soares”, continuou a apresentadora.

Ana ainda contou como recebeu a notícia. “Jô estava internado desde julho no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E o anúncio da morte foi feito pela Flavinha, a quem eu mando um beijo. A ex-mulher e grande amiga de vida dele”, declarou Ana.

