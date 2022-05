Yasmin Brunet aparece em look provocante e esquenta web

A modelo Yasmin Brunet deixou a web eufórica ao surgir com um look poderoso na última sexta-feira (27/5). No Instagram, a bela compartilhou uma foto no espelho, esbanjando poder com um vestido curto e justo.

A ex-esposa de Gabriel Medina apostou em um look all black com costas decotadas e completou a produção com uma bota de cano alto.

Nos comentários, fãs e amigos de Yasmin enalteceram a beleza da modelo. “Linda demais”, escreveu um. “Não aguento com essa beleza”, disse outro. “De milhões”, comentou um terceiro.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (4) Gabriel Medina, de 28 anos, e Yasmin Brunet, de 33 anos, engataram relacionamento em março de 2020, durante o início da pandemia do coronavírus

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (9) Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (8) Com o decreto que obrigou moradores de São Paulo a fazerem quarentena para conter o avanço da Covid-19, Yasmin e Medina resolveram se isolar na casa do surfista

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (2) O que parecia ser provisório, no entanto, acabou em casamento. Em dezembro do mesmo ano, nove meses após se conhecerem, os pombinhos se casaram no Havaí, sem convidar parentes e amigos

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (7) “Não falamos sobre casamento no início, mas ele disse que sempre quis casar. Eu estava totalmente desacreditada no amor, então nem ouvi muito porque achei que era ‘papinho’. Mas hoje estamos casados e muito felizes. Fico muito agradecida por ter um companheiro tão incrível ao meu lado”, disse Yasmin à Vogue

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (1) Semanas após o casório, começaram a surgir notícias sobre uma briga do surfista com a família. Segundo reportagem do jornal Extra, os pais de Medina não aprovaram o casamento dele com Brunet

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (3) Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (5) Em 2021, os cônjuges ganharam novamente os holofotes após comprarem briga com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A entidade não permitiu que Yasmin acompanhasse o marido em Tóquio

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (6) Medina chegou a dizer que não iria bem nas competições se não tivesse a amada ao lado. O atleta acabou sendo eliminado na semifinal e a modelo afirmou que isso não teria acontecido se ela estivesse com ele

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (14) A situação despertou amor e ódio dos brasileiros. Enquanto alguns acusavam Yasmin de atrapalhar o desempenho de Gabriel, outros torciam pelo casal

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (4) Após enfrentar altos e baixos nos últimos anos, o surfista decidiu dar um tempo na carreira e explicou que precisa cuidar da saúde mental. Com isso, o atleta ficará de fora da Liga Mundial de Surfe (WSL). Nas redes sociais, Brunet revelou que o marido está em tratamento. “Vai sair dessa muito melhor, disso eu tenho certeza”, afirmou

Reprodução/ Instagram

***Yasmin-brunet-medina-história-de-amor (11) Em janeiro de 2022, no entanto, o casamento dos jovens chegou ao fim. Segundo o jornalista Leo Dias, Yasmin e Medina ainda estariam juntos pelas aparências, mas morando em lugares diferentes

Reprodução/ Instagram

