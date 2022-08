Yasmin Brunet e Enzo Celulari são flagrados aos beijos em festa; assista

Yasmin Brunet e Enzo Celulari foram vistos aos beijos no “Farraial”, neste fim de semana, em São Paulo. A modelo está solteira desde janeiro deste ano, quando terminou o casamento com o surfista Gabriel Medina. Já o empreendedor está para “jogo” desde junho de 2021, quando veio ao fim o romance com a atriz Bruna Marquezine. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem em meio ao público dando um beijo. Yasmin Brunet, recentemente, publicou no Twitter que ninguém “chegava” nela e disse que estava aberta para relações. “Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera, pode chegar”, escreveu. Os fãs dos famosos vieram à loucura com o vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)