Yasmin Brunet e Larissa Manoela são barradas no Rock in Rio

Parece que o dia não está fácil para Yasmin Brunet e Larissa Manoela. As famosas foram barradas em uma área vip em um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio. Tudo aconteceu no último sábado, 10 de agosto.

+ Quem fica com herança da Rainha Elizabeth II? Fortuna acumula valor inacreditável

Yasmin Brunet foi impedidas entrar no local por não estarem usando a pulseira de acesso no braço A demora na liberação da sua entrada acabou demorando e essa situação toda irritou a modelo. Em entrevista ao jornal Extra, a ex-esposa de Gabriel Medina declarou: “Isso é muita falta de respeito!”.

Em outras partes do evento musical, outras famosas foram barradas além de Brunet, como a atriz Larissa Manoela, Thelma Assis e Vitória Strada. Thelma cansou de esperar pela liberação e acabou indo embora com seu marido.

Yasmin Brunet e Larissa Manoela são barradas em área vip no Rock in Rio (Foto: Reprodução)

Gabriel Medina evita encontrar Yasmin Brunet durante Rock in Rio Gabriel Medina mostrou ser gente como a gente. Durante o festival, o surfista corria sérios riscos de encontrar sua ex-esposa na área vip. Para que esse encontro inconveniente não acontecesse, ele pediu para que sua produção fosse cautelosa.

Com isso, a equipe do Rock in Rio fez de tudo para que essa situação não acontecesse e estragasse a noite para ambos os artistas. Com tudo calculado, ele foi ao evento no sábado e ela no domingo. Mas, isso não fez com que todos não tivessem curiosidade sobre o relacionamento deles.

Medina foi bem cuidadoso ao desviar do assunto sobre Jade Picon, quando foi questionado pelos jornalistas que cobriam o Rock in Rio. “Tenho de tomar cuidado para evitar novos flagras”, brincou o esportista. No próximo dia foi a vez de Yasmin de desviar dos curiosos sobre seu possível romance com Enzo Celulari: “Sério? Não tem nada mais para saberem de mim?”, alfinetou.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Bake Off Brasil: Morre, aos 27 anos, vice campeão da 7ª temporada do reality

+ Instagram da família real britânica comete gafe e seguidores ficam revoltados: ‘Bizarro’

+ Eita! Manoel Soares é acusado de assédio moral e Globo rebate declarações polêmicas