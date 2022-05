Yu Suzuki atualmente não possui planos para Shenmue 4

Após mais de 18 anos, Yu Suzuki finalmente conseguiu dar continuidade a sua franquia com Shenmue III, graças ao apoio dos fãs através do Kickstarter. Infelizmente o jogo não saiu como o planejado, tendo uma péssima recepção entre as críticas e os jogadores.

Com o jogo ficando muito abaixo das expectativas, os fãs estavam novamente preocupados com o futuro da série, e parece que o diretor atualmente não possui planos para desenvolver um próximo título da franquia.

Em uma entrevista com a IGN Japan, Suzuki conversou sobre diversos assuntos, incluindo Shenmue. De acordo com ele, Shenmue III foi um trabalho feito para os fãs e fundado por eles, por isso fica feliz com os fãs dos jogos anteriores que acabaram gostando do jogo.

O diretor afirma que atualmente não possui planos para um Shenmue 4, mas se um dia voltar a trabalhar com o jogo, espera torná-lo mais acessível para novos jogadores que não conhecem a franquia.

Com Shenmue III, o diretor diz ter feito um jogo para agradar os fãs, o que tornou o terceiro jogo nada amigável para quem estava começando agora, deixando os recém-chegados “sentindo-se deixados para trás”.

No passado, Suzuki afirmou que embora ainda deseje dar continuidade à franquia, ele agora precisa pensar no que é melhor para o seu estúdio, trazendo um produto que venda.

Com Shenmue 3, eu realmente respondi aos pedidos dos fãs, então não estava necessariamente pensando em ganhar dinheiro. Mas como estou administrando uma empresa, tenho que pensar no que pode vender se eu continuar. Tenho falado seriamente sobre isso.

Shenmue III está disponível para PC e PS4. A série também recebeu recentemente uma adaptação em anime.