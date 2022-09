Zac Efron nega cirurgia plástica e revela o que fez a aparência do seu rosto mudar

O ator Zac Efron abriu o jogo e esclareceu se realizou alguma cirurgia plástica ou procedimento estético para mudar o formato do rosto. Os rumores de que o protagonista de “High School Musical” tinha mexido na mandíbula começaram em abril do ano passado, quando Zac postou um vídeo sobre o Dia da Terra. Em entrevista à revista americana Men’s Health, o ator concordou que sua aparência mudou nos últimos anos, mas negou que foi por causa de um procedimento cirúrgico. Zac contou que em 2013, ele estava correndo pela casa de meia e acabou caindo e quebrando a mandíbula. A lesão afetou o funcionamento do masseteres, um dos músculos da mastigação, e ele precisou começar a fazer fisioterapia para se recuperar. O problema é que ele interrompeu o tratamento no ano passado para realizar uma viagem à Austrália, onde gravou a segunda temporada de “Curta Essa com Zac Efron”, série da Netflix. “Os masseteres simplesmente cresceram [nesse período]. Eles ficaram muito, muito grandes”, explicou o ator sobre a mudança na aparência do seu rosto. Ele só ficou sabendo das especulações que dominaram as redes sociais porque recebeu uma ligação da sua mãe perguntando se ele havia feito alguma cirurgia plástica. O ator falou que se mantém longe das redes sociais e, por isso, não sabia da repercussão: “Se eu valorizasse o que as outras pessoas pensam de mim na medida em que elas pensam que eu valorizo, eu definitivamente não seria capaz de fazer meu trabalho”.