Zagueiro da Atalanta testa positivo em contraprova de doping

A contraprova realizada pelo zagueiro argentino José Luis Palomino, da Atalanta, também deu resultado positivo para o anabolizante nandrolona.

As amostras foram colhidas no início de julho em Ciserano, na região da Lombardia, e encaminhadas a um laboratório antidoping de Roma, que confirmou o resultado obtido na primeira testagem.

Palomino corre sérios riscos de ficar pelo menos dois anos afastado do futebol em virtude do caso.

O caso

O experiente atleta teria testado positivo para o anabolizante nandrolona, além de registrar alguns vestígios do esteroide clostebol, muito presente em cremes dermatológicos.

Em 2017, essa mesma substância foi responsável pela suspensão do zagueiro Fabio Lucioni, que na época era capitão do Benevento. O jogador, que atualmente está no Frosinone, permaneceu um ano afastado dos gramados.

No momento, o atleta de 32 anos de idade está suspenso pelo Tribunal Nacional Antidoping. Palomino defende a Atalanta desde 2017 e foi titular nas últimas cinco temporadas, tanto que havia despertado o interesse de outras equipes italianas, como Lazio e Napoli.