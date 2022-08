Zagueiro do Flamengo convoca torcida para jogo contra o Corinthians

O Flamengo deu mais uma mostra de força ao vencer o São Paulo, no Morumbi. O resultado manteve os rubro-negros entre os líderes do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dorival Júnior mais uma vez utilizou uma formação alternativa, mas viu o desempenho rubro-negro se manter alto. O zagueiro Fabrício Bruno ressaltou o trabalho feito pela comissão técnica.

“Isso é reflexo de trabalho, muito trabalho que a gente vem desempenhando no dia a dia. O professor costuma falar que aqui não tem time reserva, todos são titulares. Prova do jogo que fizemos no Morumbi”, disse.

Jogo de volta da Libertadores

Fabrício Bruno pregou foco na classificação para a semifinal da Copa Libertadores. O defensor convocou a torcida para lotar o Maracanã, nesta terça-feira (9/8), contra o Corinthians.

“Esse grupo merece muito essa crescente que vem tendo no campeonato, mas já passou, porque terça-feira nós temos uma decisão em casa super importante. Aproveito para convocar o torcedor para lotar o Maracanã e que a gente possa ter uma noite feliz”, declarou.

O Flamengo venceu o duelo de ida, em São Paulo, por 2 a 0. Os rubro-negros podem perder por um gol que avançam direto na competição.